開幕3戦目の先発が予定されているドラフト3位ルーキーの山城京平投手が28日、プロ初登板を前日に控え心境を語りました。今季の巨人は開幕戦でドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が球団史上初の新人開幕投手として勝利を挙げました。まず山城投手はその同期入団選手の活躍について感想を求められると「お手本のようなピッチングですごかったです」と称賛。「刺激になり、安心できる存在。まず1勝を挙げてくれたチームとして勇気を与