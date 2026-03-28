「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの新守護神、エドウィン・ディアス投手が移籍後初登板。１回を無失点に抑え、初セーブをマークした。八回に１点を勝ち越して迎えた九回。生演奏のトランペットの音色をバックにマウンドへ走った。先頭をきっちり空振り三振に仕留めると、続くトーマスは四球で歩かされスチールを決められたが、見逃し三振に斬って２死を奪った。ベンチで大谷も拍手