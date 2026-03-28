◇ナ・リーグドジャース5─4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打でノーヒットに終わったもののチームは接戦を制し、開幕2連勝を飾った。9回には“新守護神”エドウィン・ディアス投手（32）が試合を締めた。今季からドジャースに加入したディアス。9回にドジャース移籍後初登