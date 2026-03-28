歌舞伎俳優の中村鴈治郎（６７）、中村扇雀（６５）、中村壱太郎（３５）、中村虎之介（２８）が２８日、坂田藤十郎さんゆかりの神社・大阪市の高津宮での坂田藤十郎七回忌追善顕彰祭に参列した。４月３日初日の大阪松竹座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」では、坂田藤十郎七回忌追善狂言として昼に「夕霧名残の正月由縁の月」、夜に「心中天網島河庄」を上演。「夕霧−」は０５年１２月の藤十郎襲名の際に復活上演した