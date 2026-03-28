◇セ・リーグ巨人・山城―阪神・伊藤将（東京ドーム）DeNA・石田裕―ヤクルト・高梨（横浜）広島・栗林―中日・高橋宏（マツダスタジアム）◇パ・リーグロッテ・小島―西武・平良（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・田嶋―楽天・藤原（京セラドーム大阪）ソフトバンク・スチュワート―日本ハム・有原（みずほペイペイドーム）