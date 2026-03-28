お笑いコンビ、ザ・ぼんちが27日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。吉本興業の社員だった時期の大崎洋・前会長からかけられた言葉を明かした。里見まさと（73）はコンビが1980年にスタートした漫才特番「THE MANZAI」でブレークしたことを説明。里見は「青山一丁目のスタジオで仕事した帰りしな、当時まだ、平の社員やった大崎さんという、会長になられはった人と3人で歩いてたら、大学生グル