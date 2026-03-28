大相撲の豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）の両横綱が２８日、千葉・成田山新勝寺で成田山開基１０９０年祭記念事業、信徒会館「七誓閣」建設の地鎮祭で奉納土俵入りを行った。同所での横綱の奉納土俵入りは、２００６年２月１９日に総門の地鎭祭での朝青龍以来。約１０００人の前で土俵入りを終えた豊昇龍は「豆まきではよく来てるんですけど、土俵入りは初めてなのでうれしい」と語った。叔父である朝青龍以来、２０年ぶり