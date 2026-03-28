NGT48の単独コンサート「NGT48スプリングコンサート2026」が4月11日、新潟テルサ（新潟市）で開催される。メンバー30人は、本番に備えてリハーサルを重ねている。「春のコンサートは私たちの決意、熱意をファンの皆さんにお見せするタイミング」。杉本萌（20）はメンバーの気持ちを話した。曲が終わるごとに確認し合い、全体の通しが終わった後は個々の練習。コミュニケーションを図り、同じ方を向く時間を過ごす。スプリングコン