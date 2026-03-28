米国ホンダから「スポーツカー」と「大型SUV」がやってくる！ホンダは2026年3月5日、米国で生産するアキュラブランドの「インテグラ タイプS」およびホンダブランドの「パスポート トレイルスポーツ エリート」の2モデルを日本市場に導入し、2026年後半より順次発売することを発表しました。北米で高い人気を誇る2台がいよいよ日本のユーザーのもとへ届くことになり、大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが