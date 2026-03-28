「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENON＆高校生の“卒業”ショート動画制作のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】LDH新世代がマイナースポーツで日本代表を目指す！LIL LEAGUE＋在校生が卒業する先輩へ「ありがとう」を伝えるLIL LEAGUE＆KID PHENOMENONと高校生の青春コラボ、今回は「卒業スペ