毎日のように家族のために料理をするママたち。もう慣れているものでしょうが、それでも苦手と感じたり、できればやりたくないと思ったりすることもあるのではないでしょうか。ママスタコミュニティにこんな質問がありました。『調理に関して、みんなは何が嫌い？私は野菜の皮むき』投稿者さんは、野菜の皮むきが苦手なのだそう。大根やじゃがいも、里芋など皮がついている野菜はとても美味しいですが、皮むきが少々手間かもしれ