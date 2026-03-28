漫画家のつげ義春さんが、3日に誤嚥性肺炎のため88歳で亡くなっていたことが分かった。「つげ義春コレクション」などを刊行していた筑摩書房が27日、発表した。日本の漫画表現の地平を静かに押し広げ、人間の心のひだを繊細に描き、数々の名作を生みだした故人を偲び、生前のつげさんのインタビューから一部抜粋・再構成してお届けする。 【画像】1969年8月に岩手県北上市・夏油温泉で撮影された混浴温泉の貴重な写真 2020