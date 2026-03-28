＜フォード選手権2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞女子世界ランキングで日本勢トップの6位にいる米ツアー2年目の山下美夢有が、昨年5月の「ミズホ・アメリカズオープン」以来となる、自身3度目の予選落ちを喫した。〔ランキング〕渋野日向子、小祝さくらの順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ伸ばし合いとなっている今大会。初日は「71」の92位とし、巻き返しを狙ったこの