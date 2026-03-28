＜アクサレディス2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行中。最終組が前半を終え、高橋彩華と小林光希がトータル8アンダーで首位に立っている。【写真】傘の下はクールにきょうの安田祐香1打差の3位には渡邉彩香。トータル6アンダーの4位タイには永峰咲希、〓野愛姫、荒木優奈、穴井詩、申・ジエ、イ・ミニョン（ともに韓国）が続く。トータル5アンダーの10位タ