◇米女子ゴルフツアーフォード選手権第2日（2026年3月27日アリゾナ州ワールウインドGC＝6675ヤード、パー72）142位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は3バーディー、ボギーなしの69と伸ばしたが、通算2オーバーの132位で予選落ちした。「昨日は決まらなかったパットが決まってくれた。チャンスが今日は少なかったので、伸ばし切れなかったけど、ボギーフリーで回れて良かったと思う」。初日の出遅れが響いて2試合