9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が声優としてテレビアニメ初主演する『風を継ぐもの』の新PVが公開され、2027年1月にCBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて放送され、これに先駆けて今年、劇場先行版が公開されることが発表された。あわせて追加キャストなど新情報が解禁された。【画像】ジト目がかわいい！大森日雅が演じる『風を継ぐもの』クロスケ新PVでは、壬生浪士組の前に現れる記憶を失った主人公・立川