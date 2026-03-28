歌手の倖田來未（43）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。森高千里との2ショット写真を披露した。倖田は28日にフジテレビで放送する「SHIONOGI MUSIC FAIR 3100回記念コンサート最終夜！！」と投稿。「最終話では、初めて森高千里さんと歌わせていただきました楽曲は、世界中の誰よりきっとです！！」と紹介した。そのうえで「カラオケに行くと必ず歌う曲笑」「ちなみに、2週間ほど前にも、歌わせていただきました