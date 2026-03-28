岩手県は２４日、クマ対策関係部局長会議を開催し、「ツキノワグマ出没注意報」を発表した。３月中に注意報を出すのは初めて。冬眠明けのクマの活動が今後活発化することが予想されるため、例年４月以降だった発表を前倒しした。県庁で開かれた会議には、県幹部ら約２５人が出席。県の施設周辺での刈り払いの実施や緊急銃猟にあたるハンターへの報酬の補助など、新年度のクマ対策の取り組みを共有した。県は３月に狩猟免許を