◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）前日の日本時間27日にシーズン開幕戦を迎えたドジャース。開幕セレモニーで球場の雰囲気を盛り上げていましたが、2試合目の試合前にはチャンピオンリングの贈呈式を行い、本拠地のムードを盛り上げました。昨季のワールドシリーズで優勝し、2年連続のワールドシリーズチャンピオンに輝いたドジャース。この日の贈呈式では、選手たちが名前をコー