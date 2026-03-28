お笑いタレントほんこん（62）が28日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。食料品の消費税減税の議論が進まないことに疑問を呈した。番組で4月からのさまざまな制度変更を取り上げた際、「なぜ政府は国民の生活が楽になる事を考えないのか」と疑問を口にしたほんこん。「前よりかは早い感じはするけども。イランのことがなければ…。暫定税率かてそうやし、ガソリンも