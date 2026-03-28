【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの辻希美が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕飯準備中のキッチンの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「広々してて使いやすそう」夕飯準備中のキッチン公開◆辻希美、夕飯準備中のキッチン公開辻は「夕飯準備中の図」と題し、調理中のキッチンを投稿。コンロの上には鍋で煮込まれるカレーや、フライパンで焼いているピーマンの肉詰めが並んでいる。さ