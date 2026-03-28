【モデルプレス＝2026/03/28】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のミイヒ（MIIHI）が3月27日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた際、「マリーちゃん」の耳をつけたオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】NiziUメンバー「着こなしがオシャレすぎる」マリー耳つけたディズニーショット公開◆ミイヒ、マリーちゃん姿披露ミイヒは「ひさびさのディズニーランド」と報告。「今回はマリーちゃん」