モデルで俳優の山田優さん（41）が2026年3月13日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ黒ショーパンとロングブーツのコーデを披露した。ポロシャツ×ハーフパンツのセットアップで山田さんは、「この日は上着がいらないくらい暖かかったな〜」といい、サングラスをかけ、ポロシャツとショートパンツのセットアップコーデを着こなす姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけ、黒いポロ