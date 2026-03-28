３月２８日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（芝１８００メートル＝１１頭立て）は、３番人気のメイショウハチコウ（牡、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）が、内から頭差差し切って２勝目を挙げた。勝ち時計は１分５０秒３（稍重）。牧浦調教師が「今日は馬の後ろで我慢させて競馬をしてもらう感じで」とテーマを設定して臨んだ一戦だったが、１０００メートル通過が６３秒２と予想以上の超スローペースで、やや折り合いに