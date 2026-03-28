なにわ男子の長尾謙杜が２８日、第１期リニューアルオープンした京都・太秦映画村のオープニングセレモニーに登場した。ステージイベントでは「太秦サポーター」の就任式も行われた。カチンコ型の任命書を受け取った長尾は大喜び。ただ、そこに「ＳＣＥＮＥ長尾謙杜様」「ＴＡＫＥ７２８」と書かれているのを目ざとく見つけ「テイク“なにわ”になっていて、すごいミスをしてますよね（笑）」と苦笑い。それでも「素敵なもの