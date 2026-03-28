◆パ・リーグロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのいドラフト２位・毛利海大（かいと）投手＝明大＝がプロ初勝利から一夜明け、反響を明かした。２７日の西武との開幕戦（ＺＯＺＯ）に先発し、５回４安打無失点の好投でプロ初白星を手にした左腕。「興奮して眠れなかった。寝たんですけど、脳が起きているような状態」と一夜明けても興奮は冷めず。「ＬＩＮＥだけで１５０くらい。全部で２００件くらい来てました」