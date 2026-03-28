グラビアモデルでタレントの斎藤恭代（やすよ）が、ＴＢＳ日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時、最終回は２０分拡大）の最終回に出演することを報告した。２８日に自身のインスタグラムを更新し「日曜劇場『リブート』下條茜役で登場させて頂きます。最終回３月２９日（日）よる９時放送是非ご覧下さい！！」と呼びかけた。フォロワーは「おー」「楽しみ〜」と期待した。斎藤はグラビアオブザイヤー釻２４グランプ