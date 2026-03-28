なにわ男子の長尾謙杜が２８日、第１期リニューアルオープンした京都・太秦映画村のオープニングセレモニーに登場した。新しくなった江戸の町を、着物姿で練り歩いた長尾。約１２００人集まったファンの前を照れながら手を振るサービス精神も見せ、観客席から大きな歓声が上がった。練り歩きの感想を質問された長尾は「すごく緊張しました。こんなにも緊張しながら映画村を歩いたのは初めてです。普段撮影をする時に歩かせてい