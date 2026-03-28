◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの野村佑希内野手（２５）が２回２死の第１打席、ソフトバンク先発・松本晴の真ん中付近のスライダーを捉え、左翼席に飛び込む先制ソロ。「今年最初の打席。走者がいなかったので、しっかり自分のスイングで仕掛けていこうと思っていました。結果が出て良かったです」。打球速度１６２キロ、飛距離１１７メートルと完璧な一発だった。昨季の開幕４番