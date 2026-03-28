春といえば新玉ねぎの季節ですね。甘みの強い旬の新玉ねぎは、切らずに「丸ごと調理」でとろっとした甘みが引き立ちます。今回は電子レンジで作る簡単＆やさしい味わいの副菜を3つご紹介します。 ▼ポン酢でさっぱり！甘みとのバランスが最高 玉ねぎに十字の切り込みを入れ、オリーブオイルとともにレンジ加熱。ポン酢とかつお節でさっぱり仕上げるシンプルな一品です。 ▼チーズでコクをプラス！丸ごとペロッと食べられる 白