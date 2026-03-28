横綱・大の里（二所ノ関）が２８日、千葉・成田山新勝寺で土俵入りを行った。成田山信徒会館「七誓閣」の建設地鎮祭で力強い土俵入りを披露し、大きな拍手を浴びた。「久々だった。成田山新勝寺では記念ごとがあると土俵入りと聞いた。自分も節目で横綱を務められてうれしい」と、うなずいた。春場所は初日から３連敗で左肩関節脱臼で途中休場。関脇・霧島（音羽山）が優勝した春場所は「横目でみていた。自分のことで精一杯だ