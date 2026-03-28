大分県大分市の大分地方裁判所では中学生が裁判を体験しました。 これは県弁護士会が毎年開催しているもので、27日は県内の中学生9人が裁判官役を務めました。審理したのは、ホビーショップで現金およそ60万円が奪われた架空の強盗事件。被告が否認する中、証人尋問などを通じて有罪か無罪かを判断し、判決を言い渡しました。 ◆参加した中学生「有罪と無罪、自分の判断で（被告の）将来が変わってしまうので、けっこう難