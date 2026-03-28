大分県佐伯市の園児たちが27日、地元に寄港した海上自衛隊の艦艇を間近で見学しました。 佐伯港に寄港したのは、海上自衛隊の護衛艦「とね」と潜水艦「けんりゅう」です。 27日は寄港を歓迎するイベントが開かれ、市内の幼稚園児がそれぞれの艦長に花束を手渡しました。園児たちは船の乗組員などと一緒に記念撮影をしたあと、護衛艦を見学し、性能などについて説明を受けていました。 ◆園児「船が広くてすごかった」 「教えて