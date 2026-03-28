鹿児島県で確認されたはしかの患者が感染している可能性のある期間に大分県内の施設や飲食店を訪れたことが分かり、県が注意を呼びかけています。 大分県によりますと25日、鹿児島ではしかに感染した患者1人が確認されました。 その後の調査でこの患者が今月20日の金曜日に県内を訪れていたことが判明したということです。 20日の正午から午後2時ごろにかけて大分市の県立美術館などに滞在しました。その後、午後3時から4時ごろ