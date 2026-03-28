春休みにあわせて、大分県大分市では27日、子供たちが様々な職業を体験できるイベントが開催されました。 大分市のパークプレイス大分 子供たちが挑戦したのは映画館の場内アナウンス。こちらは27日から大分市のパークプレイス大分で始まった施設内の仕事を体験できるイベントの様子です。イベントは毎年春休みにあわせて行われていて、事前に申し込みをして選ばれた小学生以下の子供たちが対象です