27日から春休みというお子さんも多いのではないでしょうか。 大分県内の行楽地はにぎわいを見せてましたが、ガソリン価格の高騰による影響も出ているようです。 アフリカンサファリ ◆TOS甲斐菜々子記者「春の陽気の中、多くの家族連れが動物たちとの触れ合いを楽しんでいます」 宇佐市のアフリカンサファリです。春休みの27日もにぎわいを見せていました。 3月は3連休があり、その際も多くの人たちが訪れたそ