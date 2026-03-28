大分中央警察署 大分県大分市に住む20代の男性が約92万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害にあったことがわかりました。 警察によりますと、3月16日、男性がSNSの「TikTok」に表示された副業広告に興味を持ち、その広告にアクセスしたところ、LINEアカウントが表示されたことから、そのアカウントにメッセージを送りました。 すると、そのアカウントから「ビデオリンクを送るので、動画を視聴し、視聴後に動画の