2月の衆議院議員選挙で、推薦した候補などがすべて敗れた連合大分が選挙の総括の素案をまとめました。 衆院選で連合大分は、大分2区と3区で中道の候補を推薦したほか、1区では2人の野党系候補を傘下の組織ごとに支援して活動しましたが、いずれも自民党の候補に敗れました。 27日の会議ではこの衆院選の総括の素案が発表されました。この中では、1区について支援する候補者を一本化できず「推薦」を出せなかったため、大規模な集