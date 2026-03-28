大分県杵築市の大分農業文化公園「るるパーク」です。 ◆TOS刀祢優月アナウンサー「黄色や白色のスイセンの花が可憐に咲いています。風に揺れて綺麗です。顔を近づけると、甘い香りがします」 るるパーク 高速道路のインターチェンジがそばにあり車で来る客が多い場所です。ガソリン価格が高騰する中ですが、無料で入園できることから訪れる人が増えているといいます。 ◆るるパӦ