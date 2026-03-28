大分市佐賀関で起きた大規模な火災を受けて、国は住宅密集地の空き家などに対する火災予防のガイドラインを策定し、27日、全国の消防に通知しました。空き家についての情報取集に取り組むことや状況によっては、所有者に改善指導をすることなどを求めています。 大分市佐賀関 2025年11月に大分市佐賀関で起きた大規模な火災では、1人が亡くなり、住宅など196棟が焼ける被害が出ました。 この火災を受け、総務省