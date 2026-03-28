今季からJFLに昇格したジェイリースFCとヴェルスパ大分という県内のチーム同士が対戦する大分ダービーが、28日大分市で実現します。 両チームの意気込みを取材しました。 ジェイリースFC JFLのリーグの秋春制への移行に伴い両チームは6月にかけて特別大会に臨んでいます。ジェイリースFCはチーム創設9年目。2025年11月の全国地域サッカーチ