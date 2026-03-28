2022年の当歳馬セレクトセールで、1億7000万円（税込み1億8700万円）で落札されたサトノカイロス（牡4＝石橋、父レイデオロ）が24日の1Rで生涯初出走。逃げたバチェロレックス（セン5＝盛本、父バゴ）の番手でレースを進め、最終直線では持ったまま前へ。鞍上の山本咲希到が1発だけ入れた左ムチにも敏感に反応し、3馬身1/2差でデビュー勝ちを飾った。JRA時代は名門・堀宣行厩舎に所属していた里見治オーナー所有の馬、と聞くだ