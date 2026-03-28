歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。29日に最終回を迎えるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）で自身に課していたルールを明かした。「おまかせ！」の最終回を迎える前日のラジオ生放送でいきなりハプニング。和田はタイトルコールで「アッコのいいかげんに1000回」とかすれ声で切り出した。「ごめんなさいね、こういう声が出る