◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）日本時間27日に行われた開幕戦で勝利したドジャース。ダイヤモンドバックスとの2戦目でも逆転勝利で2連勝としました。前日には先発の山本由伸投手が先制弾を浴びる中、2度のビッグイニングをつくり逆転勝利していたドジャース。2戦目も先制を許すも、3回にはアレックス・フリーランド選手とムーキー・ベッツ選手にHRが生まれ、一挙4得点で逆転に