お笑いコンビ、ザ・ぼんちが、27日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。転機となった番組を明かした。里見まさと（73）は「若手芸人による漫才特番のオファーでした。それが『THE MANZAI』という番組が1980年代の初頭ですよね。たしか1回目は（視聴率）18％超えぐらいやったと思います」と明かした。「2回目以降は30％以上は当たり前。関西では45％ぐらい」と明かした。番組の出演者はツービート