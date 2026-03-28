わーすたが、今冬でのグループ解散を発表した。 （関連：＝LOVE、わーすた、22/7、私立恵比寿中学……坂道らに続く、次のアイドルシーン牽引するグループは？） 本情報は、3月27日に行われた11周年公演『The World Standard～君と♡世界じゅう！1周年！～』のライブ内MCにて発表されたもの。 また、今回の発表にあたりグループオフィシャルサイトを通じてメッセ