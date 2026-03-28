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ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月28日（土）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 131 - 126 ワシントン・ウィザーズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ワシントン・ウィザーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォӦ