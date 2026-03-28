開催：2026.3.28会場：ドジャースタジアム結果：[ドジャース] 5 - 4 [Dバックス]MLBの試合が28日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとDバックスが対戦した。ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。2回表、8番 アレク・トーマス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット しか