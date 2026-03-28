ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年と、名古屋市・中川運河沿いの新商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS（ナカガワ カナル ドアーズ）」（開発：名古屋ステーション開発株式会社）の開業を記念して、同施設メインエントランス前に、高さ約7メートルの「巨大ぴよりんバルーン」が2026年6月に設置されます。名古屋の新たな名所を目指す「巨大ぴよりんバルーン」制作を皆さまと共に進めるため、