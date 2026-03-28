イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、3年半ぶりに代表戦に出場したDFベン・ホワイト（アーセナル）にブーイングが浴びせられたことに言及した。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。DFジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）が負傷離脱したことを受け、ホワイトはFIFAワールドカップカタール2022以来約3年半ぶりにイングランド代表に招集されると、27日に行われたウルグアイ代表